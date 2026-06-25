Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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25.06.2026 18:57:00
3 Answers That Burned Carnival Stock Investors This Week
Shares of Carnival Corp. (NYSE: CCL) declined 5% on Tuesday. The world's largest cruise line operator in terms of passenger count and revenue reported mixed financial results for its fiscal second quarter.The market's reaction suggests that there was more bad than good in Tuesday's update. I had three burning questions for Carnival to answer this week. Let's see how things stand now that the financial report is fading in the wake of the cruise line's quarterly performance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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