30.03.2026 06:00:00

3 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Could Help Set You Up for Life

Global data center spending is expected to soar to $1.7 trillion by 2030, according to Dell'Oro Group. In line with that outlook, The Motley Fool's research suggests leading artificial intelligence (AI) companies could boost capital spending by around 50% or more in 2026.Those estimates point to big opportunities for chipmakers and the companies building the data centers that power AI. Here are three AI infrastructure stocks to consider buying for the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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