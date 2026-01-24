|
25.01.2026 00:30:00
3 Bank Stocks Set to Rebound in 2026
After performing well in late 2025, bank stocks have once again encountered volatility just weeks into the new year. Various factors may be driving this. For instance, one factor might be President Donald Trump's call for Congress to enact an interest rate cap on credit cards. Or it may simply be due to banks reporting results and guidance slightly short of previously sky-high expectations. Many bank stocks have fallen post-earnings for this reason.Still, irrespective of root cause, consider this sell-off an opportunity, not a warning. Mostly, that's because there are so many bank stocks that, thanks to bank-specific catalysts, could bounce back from their recent losses, and then some.Three top examples of these include Citigroup (NYSE: C), Flagstar Bank (NYSE: FLG), and Pinnacle Financial Partners (NYSE: PNFP).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.