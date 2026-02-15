|
15.02.2026 21:30:00
3 Bargain Stocks That Can Set You Up For Life
The recent weakness in the stock market has opened up some buying opportunities in a few key areas. Some stocks have reached the lowest levels seen in years, and savvy investors can scoop up shares for cheap.Three stocks that I've been eyeing recently are Microsoft (NASDAQ: MSFT), The Trade Desk (NASDAQ: TTD), and Nvidia (NASDAQ: NVDA). I think all three of these are bargain stocks, and by investing now, they could help set you up for life based on the market-beating returns they can produce.The market could reassess these stocks on any day, so investors shouldn't wait for a better price for this trio; now is the time to act.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.