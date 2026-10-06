Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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06.10.2026 12:00:00
3 Berkshire Hathaway Holdings to Buy While They Sit at Least 15% Below Their Highs
One of the secrets of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) and its success in the stock market has been its focus on value. Whether led by former Chief Executive Officer Warren Buffett or its current leader, Greg Abel, Berkshire has always focused on buying stocks when they are significantly below their intrinsic value.
On top of that, Berkshire's management team has sought companies that have significant advantages over their competitors -- an economic moat -- operating in a mature industry with reliable cash flow.
That strategy has helped Berkshire Hathaway build an investment portfolio valued at about $350 billion -- and generate returns that averaged 19.7% during the past 60 years, nearly double the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) return.
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