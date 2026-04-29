Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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29.04.2026 22:32:00
3 Best Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
Investors tend not to think of consumer stocks as growth names. These companies often have conservative management, rarely matching the returns of higher-flying growth stocks, and in many cases, pay dividends.Fortunately, some of these names have a track record of delivering long-term returns and will likely continue to do so. Knowing that, investors can buy these three consumer staples stocks and should earn significant returns by holding them for decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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