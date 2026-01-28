Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
28.01.2026 07:05:00
3 Consumer Dividend Stocks for Investors Seeking Steady Income: Costco, Coca-Cola, and Altria
There's a lot to like about investing in dividend stocks. They pay you income that you can reinvest for more dividends, or simply take that money and pay your bills with it. The beauty of it all is that you never have to sell your shares.Consumer spending is the heartbeat of the economy. Investors can find many high-quality dividend stocks in consumer-facing companies with strong brands and long track records of success.Some excellent examples include Costco Wholesale (NASDAQ: COST), The Coca-Cola Company (NYSE: KO), and Altria Group (NYSE: MO). All three represent very different investing styles. Here is the skinny on each one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Coca-Cola Co.
|22.01.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
