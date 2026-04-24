Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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24.04.2026 17:07:00
3 Consumer Staples Stocks That Provide Stability in a Volatile Investing Environment
Consumer staples are popular in 2026. It's not a surprise given the flight to safety. Investors are looking for industries that will thrive in all market environments, and consumer staples scratch that itch.Costco Wholesale (NASDAQ: COST), Coca-Cola (NYSE: KO), and Walmart (NASDAQ: WMT) are likely names you already know. Let's get into why all three are consumer staples stocks built for market uncertainties.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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