Core AI Holdings Aktie

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WKN DE: A41GZ6 / ISIN: CA83013Q8719

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31.05.2026 09:45:00

3 Core AI Stocks to Buy With $1,000 and Hold for the Next Decade

Artificial intelligence (AI) isn't a fleeting trend; it's here to stay and will shape investors' profits for years to come. So, I think investors should adopt a decade-long mindset and position their portfolios accordingly.Three stocks that I think fit perfectly inside this framework are Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). All three of these stocks are thriving today, yet make for great long-term picks.If you're looking to deploy $1,000 and capture the upside of AI, this trio is a great place to start.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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