Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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17.08.2026 08:15:00
3 Critical Things Investors Overlooked in Rivian's Strong Q2
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) kicked off what could become a string of strong quarterly results as the R2 launch continues to ramp up its production during the back half of 2026. Rivian's second quarter topped Wall Street estimates on the top and bottom lines, and the company posted a record gross profit of nearly $180 million at an 11% gross margin.Management also raised full-year delivery guidance, narrowed its EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) loss guidance, and lowered capital expenditure expectations. All in all, it was a strong result for the young electric vehicle (EV) maker, but the stock is up only 1% following earnings.Here are three important things that investors may have overlooked in Rivian's earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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