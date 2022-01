3 Cryptocurrencies That Could Be the Big Winners in the Race to Web 3.0

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MotleyFool"

On this Jan. 12 edition of "The Crypto Show" on Backstage Pass, Fool.com contributors Chris MacDonald and Jon Quast dive into what sort of Web 3.0 projects are exciting. Among the cryptocurrencies discussed are Basic Attention Token (CRYPTO: BAT), Internet Computer Protocol (CRYPTO: ICP), and API3 (CRYPTO: API3).Continue reading