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12.06.2026 06:31:29
3-D Matrix,Ltd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
3-D Matrix,Ltd hat am 11.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 14,71 JPY. Im letzten Jahr hatte 3-D Matrix,Ltd einen Gewinn von -10,650 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 34,89 JPY. Im Vorjahr hatte 3-D Matrix,Ltd -25,200 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,89 Milliarden JPY gegenüber 6,93 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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