3-D Matrix,Ltd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

3-D Matrix,Ltd ließ sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat 3-D Matrix,Ltd die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,23 Milliarden JPY – ein Plus von 46,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3-D Matrix,Ltd 2,19 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at