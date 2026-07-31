Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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31.07.2026 17:47:00
3 Dates for Disney Investors to Circle in August, Including a Big Financial Update
It's been a cruel -- if not Cruella -- summer for Walt Disney (NYSE: DIS) investors. Shares of the media juggernaut are trading just 4% above its March 52-week low. Disney stock has fallen 20% over the past year, but August offers all the promise of one last summer bash before the reality of going back to school for the fall.Disney will report its fiscal third-quarter results next week. It also has a pair of movies hitting a multiplex near you and a literal stage for new CEO Josh D'Amaro to potentially make a defining move. Like coming home after a summer getaway, there's a lot to unpack. Let's take a closer look at some of the dates that shareholders should be watching in August.Image source: Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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