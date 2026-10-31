3 Dates for Disney Investors to Circle in November

When you wish upon a star, it seems Walt Disney (NYSE: DIS) investors had a pretty good month in October. The shares rose 6% for the month, a welcome contrast to a declining market. The stock even inched higher on Friday as the overall market tumbled.

Can Disney keep the upticks coming as we head into the holiday season? There will be a big financial update in November, as well as a high-profile theatrical release. Let's take a closer look at some of the days that Disney investors should circle for the month ahead.

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