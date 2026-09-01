Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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01.09.2026 17:53:00
3 Dates for Disney Investors to Circle in September
August was a good month for Walt Disney (NYSE: DIS) investors. Shares of the media bellwether soared 12% last month, after flirting with 52-week lows earlier this summer. A well-received financial update and a market rotation back toward traditional dividend-paying blue chips helped prop up Disney.Can the bullish momentum continue into September? There won't be a major quarterly update this time, but there is always something happening at the House of Mouse. Let's go over some of the fresh content and theme park additions that could move the shares this month. With Disney stock still trading lower in 2026 despite moving higher in August, every little thing can help.Image source: Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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