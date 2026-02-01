Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

01.02.2026 17:07:00

3 Dates for Disney Stock Investors to Circle in February

If Walt Disney (NYSE: DIS) investors are going to beat the market -- something that they have done once (barely) in the last five years -- they have some ground to make up. Shares of Disney declined 0.9% in January, lagging the S&P 500's 1.4% gain.There will be a couple of opportunities for Disney to shine despite this being the shortest month of the year. It all starts on Groundhog Day, when Disney offers up its fiscal first-quarter results. The rest of the month will have a hard time matching that needle-moving moment, but there's never a dull moment when it comes to Disney stock. Let's take a look at some key dates that investors should watch closely in February.Image source: Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
07.08.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Walt Disney 95,13 2,22% Walt Disney

