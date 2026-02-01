Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
01.02.2026 17:07:00
3 Dates for Disney Stock Investors to Circle in February
If Walt Disney (NYSE: DIS) investors are going to beat the market -- something that they have done once (barely) in the last five years -- they have some ground to make up. Shares of Disney declined 0.9% in January, lagging the S&P 500's 1.4% gain.There will be a couple of opportunities for Disney to shine despite this being the shortest month of the year. It all starts on Groundhog Day, when Disney offers up its fiscal first-quarter results. The rest of the month will have a hard time matching that needle-moving moment, but there's never a dull moment when it comes to Disney stock. Let's take a look at some key dates that investors should watch closely in February.
Analysen zu Walt Disney
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|95,13
|2,22%
