WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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01.07.2026 19:19:20
3 die during Mexico City World Cup celebrations
The Mexican capital was packed after the national team's victory over Ecuador, with three people dying near a landmark in the city center.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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