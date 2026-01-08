NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.01.2026 10:15:00
3 Dirt Cheap Stocks to Buy With $1,000 Right Now
According to the Shiller price-to-earnings ratio, also known as the cyclically adjusted P/E ratio, the stock market is near its most expensive valuation ever. Some investors have grown anxious about these rising valuations, particularly given the significant capital expenditures required to develop artificial intelligence (AI) infrastructure in the coming years.Finding value stocks can be challenging in this market, but it's not impossible. You want to seek out companies with strong fundamentals, solid balance sheets, and healthy cash flows, at reasonable valuations. If this sounds appealing and you have $1,000 ready to invest, here are three cheap stocks to consider adding to your portfolio today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,80
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.