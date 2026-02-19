NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.02.2026 05:30:00
3 Dirt-Cheap Stocks to Buy With $1,000 Right Now
We all love a winner, right? I used to pile into stocks already up 50%, 100%, or more. But real money gets made in stocks that Wall Street has already written off, the ones nobody wants to be caught owning any longer.Right now, three well-known consumer goods names are trading at prices that look almost absurd when you consider their brand power, recognition, and long-term earnings potential. Each has a clear catalyst that the market is underpricing.Here's why I'd split $1,000 across them today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,70
|0,00%
