Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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29.09.2026 19:00:01
3 Dividend Growth Stocks That Have Recently Hit New 52-Week Lows
The one thing that's better than just a regular dividend stock is a stock that also grows its dividend. For investors, this provides an incentive to hang on for the long haul, as the income from the investment rises over time.
A bonus is when dividend growth stocks are on sale, as that means their yields are also higher than normal. Three stocks that recently hit new 52-week lows and that are solid income investments are Lowe's (NYSE:LOW), Southern Company (NYSE:SO), and Duke Energy (NYSE:DUK).
Image source: Getty Images.
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