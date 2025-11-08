Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
08.11.2025 13:15:00
3 Dividend-Paying and/or Blue-Chip Stocks Perfect for Baby Boomers to Add to Their Portfolios -- Including Warren Buffett's Berkshire Hathaway
If you're a Baby Boomer, you were born between 1946 and 1964, and you're around 61 to 79 years old. According to a recent Motley Fool research report on stock ownership, Boomers are by far more likely to own stocks.If you're seeking more stocks for your portfolio, you might want to skip high-flying growth stocks in favor of more dependable dividend-paying stocks and blue-chip stocks. (Growth stocks can be great, even for older investors, but some can be very overvalued and more volatile, especially in a market pullback.)Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
