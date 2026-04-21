Guess Aktie

Guess für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902204 / ISIN: US4016171054

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21.04.2026 20:05:00

3 Dividend Stocks There's No Need to Second-Guess, No Matter What's Happening in the World

The stock market is always volatile, but investing in dividend stocks can help provide some stability. As long as you're investing in quality dividend stocks, you know your payouts are coming as expected. The keyword is "quality" because there are plenty of instances where a company has to cancel or reduce its dividend because it could no longer afford it.If you're looking for dividend stocks you don't have to worry about, the following three options are worth considering. All three companies are Dividend Kings, which means they have increased their annual dividend for at least 50 consecutive years.Being Dividend Kings means these companies have made it through recessions, wars, and everything in between, and still managed to keep their streaks going. It's hard to argue against that consistency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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