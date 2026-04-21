Guess Aktie
WKN: 902204 / ISIN: US4016171054
|
21.04.2026 20:05:00
3 Dividend Stocks There's No Need to Second-Guess, No Matter What's Happening in the World
The stock market is always volatile, but investing in dividend stocks can help provide some stability. As long as you're investing in quality dividend stocks, you know your payouts are coming as expected. The keyword is "quality" because there are plenty of instances where a company has to cancel or reduce its dividend because it could no longer afford it.If you're looking for dividend stocks you don't have to worry about, the following three options are worth considering. All three companies are Dividend Kings, which means they have increased their annual dividend for at least 50 consecutive years.Being Dividend Kings means these companies have made it through recessions, wars, and everything in between, and still managed to keep their streaks going. It's hard to argue against that consistency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guess? Inc.
|
24.11.25
|Ausblick: Guess? gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 517,00
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot. Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte.