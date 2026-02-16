NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
16.02.2026 13:00:00
3 Dividend Stocks to Double Up On Right Now
It's hard to beat dividend-paying stocks for building long-term wealth. For one thing, a healthy and growing dividend payer will tend to keep paying you, no matter what the economy is doing. The stock price may stall or slump for a while, but most of the time those payments will keep arriving.Meanwhile, companies that pay dividends usually increase their payouts regularly over time. And best of all, as long as the company is performing well, the share price should rise over time, too.It's a win-win-win proposition.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.