3 Energy Stocks to Buy and Hold for the Next Decade, Starting With ExxonMobil

The energy sector is in the news today because the geopolitical conflict in the Middle East has pushed oil prices higher. This too shall pass, with oil prices likely to eventually fall, just like they have every other time they have spiked higher. The bigger story in energy is the shifting dynamics of demand taking shape. And that is why you should probably stick with industry-leading energy businesses like ExxonMobil (NYSE: XOM), TotalEnergies (NYSE: TTE), and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD). Here's a look at each one.

Exxon is one of the world's largest energy companies, with a portfolio spread across the upstream (production), midstream (pipeline), and downstream (chemicals and refining) sectors. Its 0.16x debt-to-equity ratio is better than any of its closest peers. And it has rewarded investors with 43 consecutive annual dividend increases. Conservatively managed, Exxon is built to survive the entire energy cycle.

Continue reading