The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.04.2026 08:30:00
3 ETFs Beating the Market in 2026 and Why They Could Keep Going
The big rotation away from tech and growth stocks in 2026 has created several opportunities elsewhere in the stock market. Value, dividends, small-cap, international, and defensive stocks have all outpaced the S&P 500 by fairly wide margins this year.How well tech and growth have done over the past several years means that these areas could be in line for an extended stretch of outperformance and catching up.To me, three ETFs present compelling cases for why their strong performance in the first quarter of this year could carry forward to the rest of 2026 and beyond:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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