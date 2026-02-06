Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.02.2026 10:06:00
3 ETFs Robinhood's Retail Investors Favor More Than Owning Shares of Palantir, Alphabet, Meta, and Netflix
Roughly three decades ago, the internet revolution changed corporate America forever by opening sales and marketing channels that hadn't previously existed. But the birth of the internet also kick-started the retail investor revolution.The proliferation of online trading platforms broke down century-old information barriers between Wall Street and Main Street. Retail investors now had access to breaking news, financial statements, balance sheets, management commentary, and investor presentations with the click of a button.Unsurprisingly, retail investors have played an increasingly larger role in the stock market. According to "The Retail Investor Report," everyday investors comprised approximately 25% of total equities trading volume in 2021, up roughly double from where things stood in the previous decade -- and online brokers have taken notice. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 530,00
|-0,87%
|Alphabet A (ex Google)
|273,30
|-2,71%
|Alphabet C (ex Google)
|273,45
|-2,72%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|559,80
|-1,63%
|Netflix Inc.
|69,39
|1,02%
|Palantir
|115,04
|4,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.