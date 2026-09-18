3 Financial Stocks Berkshire Hathaway Owns That I'd Buy Before Buying Berkshire Itself

Warren Buffett retired as chief executive officer of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) at the end of 2025, but he still remains chairman of the holding company. Moreover, since taking over as CEO at the start of 2026, Greg Abel has largely kept Berkshire's investing strategy the same as his predecessor.

Although Abel jettisoned positions in financial stocks such as Mastercard and Visa, Berkshire continues to hold large stakes in numerous other financial services companies. In fact, there may be as much opportunity, if not more, with some of these companies today as there is with Berkshire itself.

Three Berkshire holdings worth mentioning are American Express (NYSE: AXP), Chubb (NYSE: CB), and Moody's (NYSE: MCO).

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