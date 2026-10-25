Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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25.10.2026 21:45:00

3 Genius Quantum Computing Stocks to Buy Now

Useful quantum computing is coming quicker than many investors realize. While 2030 used to be the year that most firms pointed to as the arrival date, that timeline has been accelerated to 2029, according to several industry leaders. This could be a huge breakthrough for this industry, and investors need to be prepared and positioned properly.

In order to do this, I think forming a basket of stocks ranging from aggressive to conservative quantum computing investments is a smart idea. The three stocks that make up this basket are IonQ (NYSE: IONQ), Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), and Nvidia (NASDAQ: NVDA). Each of these represents a range of aggressiveness, and all play a different role in the quantum computing industry.

Image source: Getty Images.

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