The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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15.04.2026 17:15:00
3 High-Yielding Dividend Stocks to Buy, Even If You're Worried About the Market
Dividend stocks may not be flashy investments, but they can be dependable ones, particularly if you're worried about the market. They can generate recurring income for your portfolio and help boost your overall returns, which can be important in a downturn.Three stocks that can be compelling options for investors today are AbbVie (NYSE: ABBV), Chevron (NYSE: CVX), and Vici Properties (NYSE: VICI). They offer high yields, have strong fundamentals, and these stocks all outperformed the S&P 500 back in 2022, when the market went into a tailspin. Here's a closer look at why you may want to consider loading up on these solid dividend stocks today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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