3 Important Things to Know About AI Giant Anthropic Ahead of Its Possible November IPO

Anthropic started the process of going public in June, when it filed its confidential S-1 with the Securities and Exchange Commission (SEC). While it was originally expected to conduct its initial public offering (IPO) in October, reports indicate that it recently pushed its listing back to November.

The rapidly growing artificial intelligence (AI) lab is seeking to raise up to $100 billion at a share price that would give the company a $2 trillion market cap. That would make its IPO the largest in history, ahead of Space Exploration Technology's $1.77 trillion listing in June. Here's what investors should know about Anthropic before it goes public.

Continue reading