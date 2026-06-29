Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
29.06.2026 20:00:00
3 Inflation-Resistant Stocks Poised to Keep Winning Through Year-End
On June 25, the latest Consumer Price Index (CPI) hit the street. During May, consumer prices rose 4.1% compared to the prior-year's month. This is the largest reported year-over-year increase in over 3 years, suggesting that solving the inflation problem remains a work in progress.Yes, one key factor driving last month's reading was rising gasoline prices. With recent geopolitical tensions easing, sending energy prices lower, the inflation rate could ease in the months ahead. Still, even if inflation eases, it's likely to remain at elevated levels, which explains newly appointed Federal Reserve Chairman Kevin Warsh's hawkish "higher for longer" stance on interest rates.Nevertheless, even as high inflation persists and could lead to a new wave of stock market volatility, you need not head for the hills. While "inflation-proof investments" is a bit of a misnomer, here are three stocks that stand to thrive in the current environment: Costco Wholesale (NASDAQ: COST), Visa (NYSE: V), and WM (NYSE: WM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,20
|4,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen höher -- ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.