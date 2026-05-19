International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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19.05.2026 03:00:00
3 International ETFs for Investors Looking Beyond U.S. Stocks
Legendary investor Warren Buffett famously said, "Never bet against America." But some investors might want to stop betting too heavily on U.S. stocks.During the past year, America's S&P 500 index has underperformed several international stock markets, including Japan's Nikkei 225 index, South Korea's Kospi index, Taiwan's TAIEX index, and Canada's S&P/TSX index.Why are investors buying international stocks? Some of the demand is driven by positive reasons: expected economic growth and future earnings gains in other countries. But some investors are also moving away from America.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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