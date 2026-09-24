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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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24.09.2026 11:00:00

3 Key Metrics That Will Determine Whether the Stock Market Can Keep Moving Higher

Despite seemingly hitting a wall during the past month, the broader benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is still up more than 13% this year.

That's impressive when you consider the index generated 20%-plus returns in 2023 and 2024, and considering all of the challenges the market has had to overcome this year, including the Iran war, high gas prices, soaring bond yields, rising interest rates, and skepticism over artificial intelligence.

But as history has shown, markets are nearly impossible to time. History doesn't always offer a good forecast of the future, bull markets can last longer than anyone expects, and a big sell-off can also unfold quickly.

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