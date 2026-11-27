Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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27.11.2026 12:51:02
3 Lessons From Berkshire Hathaway's Stock Portfolio That Work for Any Stock Portfolio
The world is very different now than it was when Warren Buffett first took the helm at Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) back in 1970. However, there's a reason that Berkshire and its stock have continued to perform so well despite never-ending change. That's because Buffett fully understood what really mattered for stocks in the long run, and what didn't. He remained focused on that and ignored the rest. He often even shared these nuggets of wisdom with the rest of the world.
For investors who want to distill the Oracle of Omaha's collective wisdom into something simple enough to apply in practice, though, three overarching lessons encompass most of the more detailed tips.
Warren Buffett. Image source: Getty Images.
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