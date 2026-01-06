Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
|
06.01.2026 14:15:00
3 Lessons From Investing Legend Warren Buffett to Carry Into 2026
Warren Buffett is no longer the CEO of Berkshire Hathaway, but that doesn't mean the investing lessons Buffett taught us over his six decades at the helm of the large conglomerate won't live on for generations.Buffett has captained Berkshire to market-crushing returns since he took the reins of the company back in the 1960s. The Oracle of Omaha transformed the company from a struggling textile manufacturer into one of the largest conglomerates in the world, with dominant businesses in insurance, energy, mortgages, and, of course, Berkshire's legendary $300 billion-plus stock portfolio.Here are three lessons from Buffett that investors can carry into 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legend Corporation LimitedShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Legend Corporation LimitedShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.