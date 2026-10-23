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23.10.2026 18:15:00
3 Magnificent AI Chip Stocks That Could Help Set You Up for Life
Lasting wealth often comes from owning great companies for decades, and the artificial intelligence (AI) build-out could produce a new generation of them. The semiconductor industry can experience ups and downs in demand, but over many years it has produced the kind of growth that can build wealth. Global chip sales were just $126 billion in 1998 and are projected to reach $1.6 trillion in 2026, according to the Semiconductor Industry Association.
Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), and Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) are three top companies driving the innovation that will power the industry forward in the AI era. Here's why they could be worth buying now and holding for life.
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