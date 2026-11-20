Last month marked the start of the fifth year of the AI-fueled bull market. Investors may be thinking the artificial intelligence investment opportunity is behind us, especially amid concerns that data centers could become harder to build due to potential regulations and higher interest rates.

But global spending on AI infrastructure is projected to total $2.4 trillion next year, up 53% from this year. That hardly seems like the end of an investment cycle.

The majority of infrastructure spending goes toward semiconductors. And while there are plenty of semiconductor stocks to choose from, these three magnificent companies could help set you up for life. I'd be comfortable buying and holding these stocks for a long time.

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