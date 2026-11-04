Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
04.11.2026 11:16:01
3 Nasdaq-100 Stocks That Can Double, According to Wall Street
The Nasdaq-100 has created tremendous wealth for long-term investors. Over the last 10 years, the growth-focused index has returned 20.6% annually, easily outperforming the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), which returned 15.5% annually.
The three Nasdaq-100 stocks listed below have the highest implied upside among index constituents, based on Wall Street's median target prices. In fact, consensus estimates suggest all three stocks could double investors' money over the next year.
Here's what investors should know about these growth stocks.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|95,30
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.