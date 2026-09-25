3 Nuclear Stocks Powering the Grid Long Before AI Made Them Trendy

The nuclear energy market stalled out for about a decade after the 2011 Fukushima disaster. Many countries paused their nuclear expansion plans, and uranium prices plummeted.

But over the past few years, the nuclear market warmed up again. New decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the soaring energy demands of the cloud infrastructure and artificial intelligence (AI) markets fueled that recovery. The International Atomic Energy Agency (IAEA) now expects the world's nuclear capacity to triple by 2060.

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