GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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28.07.2026 19:19:00
3 Nuclear Stocks to Watch as AI Strains the Electric Grid
Oklo (NYSE: OKLO), NuScale Power (NYSE: SMR), and NANO Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) are racing to supply private nuclear power to AI data centers. Their opportunity could be enormous, but access to fuel, regulation, financing, and construction may determine which company turns the grid-bypass revolution into a viable business.*Stock prices used were the market prices of July 25, 2026. The video was published on July 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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