Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
14.08.2026 20:17:00
3 Obvious Reasons Warren Buffett's Berkshire Hathaway Owns Nearly 152 Million Shares in This Winning Financial Stock
Warren Buffett started 2026 no longer the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). Despite taking a back seat, his fingerprints are all over the conglomerate's $353 billion public equity portfolio. This information is a potential gold mine for individual investors, who can look at these holdings to possibly find compelling opportunities.One financial stock, which has produced a total return of 497% in the past decade (as of Aug. 12), is Berkshire Hathaway's second-largest holding. The business owns almost 152 million shares, a position initiated in 1991. Here are three reasons why Buffett appreciates this winning company.Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.