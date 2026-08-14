Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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14.08.2026 20:17:00

3 Obvious Reasons Warren Buffett's Berkshire Hathaway Owns Nearly 152 Million Shares in This Winning Financial Stock

Warren Buffett started 2026 no longer the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). Despite taking a back seat, his fingerprints are all over the conglomerate's $353 billion public equity portfolio. This information is a potential gold mine for individual investors, who can look at these holdings to possibly find compelling opportunities.One financial stock, which has produced a total return of 497% in the past decade (as of Aug. 12), is Berkshire Hathaway's second-largest holding. The business owns almost 152 million shares, a position initiated in 1991. Here are three reasons why Buffett appreciates this winning company.Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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