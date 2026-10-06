NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.10.2026 14:48:00
3 Overlooked Growth Stocks Powering Every AI Chip Nvidia and AMD Build
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are seeing booming demand for graphics processing units (GPUs). The consensus estimate has both companies growing revenue roughly 90% and 45%, respectively, this year. But you don't have to choose between winners and losers in this GPU rivalry.
Every chip still has to be designed, printed, and paired with fast memory before it can train or run an AI model. ASML (NASDAQ: ASML), Synopsys (NASDAQ: SNPS), and Micron Technology (NASDAQ: MU) provide these essential steps in the chipmaking process, offering investors another way to ride the growing demand across the chip industry.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
20:04
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen (finanzen.at)
|
18:00
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
17:00
|Tesla, Nvidia, Micron, Infineon, BMW - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:01
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|213,05
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.