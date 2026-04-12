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WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

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13.04.2026 00:27:00

3 Parts of XRP's Thesis Aren't Working. Should You Sell It?

Something uncomfortable is happening under the hood of XRP (CRYPTO: XRP). Compared to a year ago, the daily active accounts on the XRP Ledger (XRPL) have been sliding, the volume of payments moving between wallets is declining, and the amount of XRP burned keeps shrinking. For investors who bought XRP because they believed it would become a widely used bridge currency, a retail payments rail, or an increasingly scarcer coin through fee burns, these trends point in the wrong direction, and they suggest that those elements of the coin's investment thesis aren't working as intended.Does that mean you should sell your XRP?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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