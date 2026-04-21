Sky High PLCShs Aktie
WKN DE: A0LGY8 / ISIN: GB00B1LCP739
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21.04.2026 17:31:00
3 Pipeline Stocks With Sky-High Yields to Buy Now and Never Sell
Most dividend stocks have rock-bottom yields these days. The S&P 500 is around 1.1%, which is near its record low. That's leaving income-focused investors with fewer appealing options. However, they aren't without any enticing options. The pipeline sector stands out for its abundance of high-yielding dividend stocks. Here are three top pipeline stocks to buy and hold for a lifetime of dividend income. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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