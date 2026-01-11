|
11.01.2026 20:39:00
3 Popular Stocks That Could Wipe Out a $100,000 Nest Egg
While the stock market has seen huge periods of volatility over the last 50 years, taking a buy-and-hold approach to funds tracking the S&P 500 and other leading indexes has proven to be one of the best ways to generate wealth. Those who invested in a basket of individual stocks and exchange-traded funds fared even better.On the other hand, that doesn't mean that adopting long-term investment strategies will necessarily pan out for all stock buyers. Some stock picks are going to lose money. Read on for a look at three popular stocks that look like risky plays for long-term investors right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
