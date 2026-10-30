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30.10.2026 08:09:01
3 Positive Social Security Changes Set to Take Place in 2027 -- and 2 That Might Sting
When you see "Social Security" in the news, the context isn't always great. After all, the program is facing a major funding shortfall that could lead to future benefit cuts. So news in that context is typically negative.
In the context of 2027 program updates, though, there are several positive changes to expect from Social Security. But not every change is one to celebrate.
Image source: Getty Images.
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