Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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10.09.2026 11:15:00

3 Quantum Stocks Just Scored $100 Million in Government Funding. Which Is the Best to Buy Now?

The race to develop a fault-tolerant quantum computer has been ongoing, and the stakes are high. The technology is expected to be the next big advancement after artificial intelligence, and the U.S. government wants to make sure that a U.S.-based company is leading the way. As such, the government recently doled out $100 million each to three quantum stocks under the CHIPS Act.

Which stock is the best buy will largely be determined by their technology and how far along each is. Let's dig into the three stocks to see which one stands out.

Image source: Getty Images

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