Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
10.09.2026 11:15:00
3 Quantum Stocks Just Scored $100 Million in Government Funding. Which Is the Best to Buy Now?
The race to develop a fault-tolerant quantum computer has been ongoing, and the stakes are high. The technology is expected to be the next big advancement after artificial intelligence, and the U.S. government wants to make sure that a U.S.-based company is leading the way. As such, the government recently doled out $100 million each to three quantum stocks under the CHIPS Act.
Which stock is the best buy will largely be determined by their technology and how far along each is. Let's dig into the three stocks to see which one stands out.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.