IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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11.09.2026 07:00:00
3 Quantum Stocks to Buy If You Already Have IonQ
Most IonQ (NYSE: IONQ) investors are bullish on the quantum theme and have no regard for standard valuation metrics like the P/E ratio. The leading quantum company reported a $1.87 billion loss in the second quarter but saw its revenue jump 287% year over year to $80.1 million.
Investors are more focused on what IonQ will look like over the next 10 years than on how it will look in the next quarter. However, putting all your eggs in one basket may not be a prudent approach for a potential megatrend like quantum computing.
People who have already accumulated shares of IonQ may want to take a closer look at these three quantum stocks.
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