Tops & Flops 01.10.2026 03:42:33

3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Auch im dritten Quartal wies der DAX große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So bewegten sich die DAX-Aktien im dritten Quartal 2026:
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