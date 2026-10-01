|Tops & Flops
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01.10.2026 03:42:33
3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
So bewegten sich die DAX-Aktien im dritten Quartal 2026:
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